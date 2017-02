Raggi, polizze e nomine, l'inchiesta si allarga

Accanto agli interrogativi che si sono aggiunti sulla base di risultanze investigative ancora coperte dal segreto istruttorio, si aggiungono ora quelli sulla "Banda" descritta anche da Paolo Berdini su La Stampa. Parole pesanti che, nonostante il tentativo di ritrattarle, confermano quanto si poteva già intuire dalle intercettazioni agli atti dell' inchiesta e ancora di più da quelle che non vi sono entrate, a tutela della privacy degli interessati. Tanto che ora la Procura non esclude di sentire lo stesso Berdini per chiarimenti, scrive la Stampa.