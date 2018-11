Ponte di Genova, altra fregatura: il decreto cambia ma i progetti non ci sono!

“Il progetto per la demolizione non è ancora pronto. Le aziende li hanno già presentati ma non abbiamo ancora scelto chi lo farà. Lo faremo attraverso la procedura prevista dalla legislazione europea di negoziazione diretta senza pubblicazione – dice il sindaco di genova Bucci – . Lo faremo non appena il decreto Genova sarà convertito in legge”, spiega Bucci che comunque conferma che i lavori di demolizione dei monconi del viadotto saranno assegnati “senza gara d’appalto”.

Per la demolizione e ricostruzione, il primo cittadino ha detto che nella migliore delle ipotesi ci vorranno 12 mesi (altrimenti “15 mesi, ma non di più”), il che porterebbe ad avere un nuovo viadotto sull’autostrada A10 “entro la prima metà del 2020”. Di certo c’è il fatto che il governo non è stato così celere come aveva promesso. Soprattutto sul fronte decreto, che doveva essere d’emergenza e che ci ha messo una vita per essere formulato.