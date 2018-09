Ponte di Genova, Autostrade ai sopravvisuti: "Rinunciate alle pretese future"

«I nostri risarcimenti sono solo un aiuto per le esigenze urgenti, non pregiudicano la possibilità di farci causa». Autostrade per l' Italia lo ha ribadito nelle prime note successive al crollo, scrive la Stampa. E però il modulo fatto firmare ad alcuni sopravvissuti del Ponte Morandi, che hanno chiesto un rimborso immediato, contiene un passaggio che sembra andare in senso opposto e pare una manleva tombale da future richieste, presentabili perlopiù in tribunale: «Il sottoscritto dichiara che per effetto degli eventi verificatisi in data 14 agosto 2018, relativi al cedimento di una sezione del Viadotto Polcevera, ha dovuto/dovrà sostenere urgenti spese per la perdita parziale/totale del veicolo... chiede il contributo economico per un importo di euro... dichiara al ricevimento di detta somma di non avere più nulla a che pretendere per il suindicato evento».