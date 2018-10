Ponte di Genova, braccio di ferro sul commissario: due nomi per il vertice

Tramontato Gemme per il conflitto d' interesse. Spunta anche Gamberale Ma adesso il Carroccio preme per il sindaco di Genova Bucci, scrive il Messaggero. Genova aspetta. Perché dopo il faticoso varo del decreto per l' emergenza - che ha impiegato ben 43 giorni per diventare operativo - manca il pezzo più importante per completare il puzzle, ovvero il nome del commissario per la ricostruzione del ponte. Uno nodo tutto politico che il governo fa fatica a sciogliere.