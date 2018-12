Ponte di Genova, Di Maio si rimangia la parola data agli italiani?

Un tempo i 5Stelle dicevano in coro: “Leveremo la concessione a Autostrade”. In realtà non è stato più fatto e il governo si è impantanato. Secondo la Stampa il ministero ha inviato un’ulteriore richiesta di delucidazioni all’azienda, in particolare sui sistemi di controllo usati prima del disastro. Ma Danilo Toninelli e i suoi hanno capito che estromettere Aspi dalla gestione della rete è allo stato impossibile, in tutte le forme fin qui profilate dai grillini: da quella amministrativa a quella legislativa della nazionalizzazione.