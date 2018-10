Ponte di Genova, trovata la "pistola fumante": si tratta di un tirante

Un tirante che appare come tranciato di

netto e che all’interno mostra cavi con un altissimo grado di

ammaloramento. Potrebbe essere il tassello ’chiave’ quello individuato

nelle ultime ore dai periti, scrive l'Adnkronos, nell’ambito dell’inchiesta sul crollo di

ponte Morandi per spiegare la dinamica del disastro di Genova avvenuto

lo scorso 14 agosto. Si tratta del reperto numero 132, ritenuto un

pezzo nevralgico dai periti del gip e dai consulenti che potrebbe

essere compatibile con la ricostruzione del cedimento del viadotto per

via di una corrosione degli stralli, i tiranti che sostenevano la

struttura e che avrebbero dovuto essere ristrutturati nell’ambito del

progetto di retrofitting del Morandi.



La parte repertata in particolare mostra un tirante strappato, tra

quelli esposti sul lato mare del viadotto, in un punto di forte tenuta

per l’equilibrio del ponte venendo meno il quale si potrebbe essere

innescato il crollo.Il reperto 132 verrà ora inviato a Zurigo dove

verranno eseguire ulteriori analisi.