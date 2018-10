Ponte Genova, cambia il decreto: sì alle grandi imprese. Contestato Toninelli

A spingere il governo a cambiare il decreto è stato anche l' Antitrust che ha messo in luce l' errore. Un divieto, quello alle ditte di costruzioni, che avrebbe causato una accesa battaglia legale, e che ora verrà corretto con un emendamento al testo, scrive il Messaggero. L' autorità ha invece rinnovato il no ad Autostrade, che non potrà realizzare l' infrastruttura, come chiesto dall' esecutivo.