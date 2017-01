Popolare di Vicenza, tutti i nomi degli insolventi

L'immobiliarista e presidente del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini, società come Tirrenia, Acqua Marcia Immobiliare e Ginori Real estate, fino all' Hotel Dolomiti di Cortina e ad altre realtà del Nord est. I nomi dei primi trenta clienti insolventi della vecchia Popolare Vicenza di Gianni Zonin sono stati svelati ieri sera dal Tg di La7: in tutto un «buco» da 589 milioni, prestiti che, complice la recessione, non sono rientrati nelle casse dell' istituto e quindi classificati nel 2016 come «sofferenze».