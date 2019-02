Premio Giornalistico: al Pirellone il "Sara Bianchi"

“La luce oltre le sbarre”: questo il titolo del servizio televisivo con cui Daiana Paoli, giornalista Rai, ha vinto il premio nazionale “Sara Bianchi”, collega de Il sole 24 ore scomparsa nel 2013 a soli 45 anni. Il premio è stato istituito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per dare un riconoscimento a giornalisti che svolgono una funzione sociale nel loro lavoro quotidiano, distinguendosi nel servizio al prossimo con particolare impegno civile, sociale e umano.

Daiana Paoli, conduttrice e inviata, oggi caposervizio a Rainews, ha vinto negli scorsi anni il premio “Carlo Atzeglio Ciampi - Schiena dritta”, il premio “UCSI Unione cattolica stampa italiana”, il premio “Ilaria

Rambaldi” e il premio nazionale per il sociale “Guido Carletti”.

La premiazione si è svolta a Palazzo Pirelli a Milano, sede della Regione Lombardia, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Alessandro Germi, del presidente dell’Odg Carlo Verna, del vicedirettore del Sole 24 ore Alessandro Plateroti e di Ferruccio De Bortoli, già direttore del Sole oltre che del Corriere della sera.

Quattro in tutto le vincitrici: per la sezione quotidiani premiata Sofia Nardi per l’articolo apparso su Il resto del carlino dal titolo “La mia classe va al museo, il mio Cristian è disabile e non vogliono portarlo”. Elisabetta Invernizzi (Repubblica.it) è stata premiata per la sezione web (articolo “Chiude l’oratorio degli ultimi”) mentre Chiara Sivori ha vinto nella sezione periodici con il servizio “Allevare per resistere” (Quattrocolonne).