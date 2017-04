Presidenziali francesci: colpi di scena in arrivo?

Macron con l'ex premier socialista Manuel Valls

Le presidenziali francesi per molti si concluderanno con la scontata affermazione di Macron, ex ministro socialista ed enfant prodige a cui guardano le forze europee e progressiste. Ma sarà davvero così?

Dopo i colpi di scena che hanno portato alla Brexit e all'elezione di Trump ogni sicurezza potrebbe venir meno. Da parte sua Marine Le Pen conta su un voto anti sistema creato da una politica inconcludente che ha abbandonato a sé stessa le fasce deboli della società francese. Inoltre tra i suoi sostenitori, diretti o meno, ufficialmente o meno ci sono anche Trump (in funzione anti UE) e Putin (si dice stia 'lavorando' per lei). Un appoggio meno scontato ma non meno importante c'è anche dalle parti del Vaticano per la cattolica Le Pen (il laicissimo Macron non è ben visto) e, udite udite, dalle alte sfere della finanza che, in caso di sua affermazione, conterebbero su un rialzo delle borse così come accaduto dopo l'elezione di Trump e dopo la Brexit.

In poche parole, i populisti fanno sempre meno paura all'elite e le elezioni francesci possono essere utili per tentare una 'manovra di avvicinamento' e mandare un segnale a tutti gli altri populismi europei. Per la serie: se non puoi batterli, unisciti a loto.