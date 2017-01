Pressing di Renzi sul governo: votando nel 2018 il Pd finisce

Tutto parla di un rilancio. La settimana prossima, a cavallo della decisione della Consulta sull' Italicum, Matteo Renzi presenterà la nuova segreteria del Pd e convocherà una Direzione per illustrare la linea del partito sulla legge elettorale. È un tentativo esplicito di pressing sul governo e sul Parlamento per giocare in un colpo solo tutte le carte utili per arrivare al voto anticipato a giugno, scrive Avvenire. L' ex premier ci ha ragionato a lungo, è stato anche tentato dalla strada dell' attesa paziente, ma alla fine prevale in lui un' idea: la strada verso il 2018 è lunga e tortuosa, la crisi fiaccherà ancora il Paese e a pagarne le conseguenze sarà quasi unicamente il Partito democratico che mette la faccia sull' esecutivo. L' argomento che in queste ore sta spendendo il segretario è che il Pd potrebbe anche definitivamente implodere se il voto fosse nel febbraio dell' anno prossimo, a scadenza naturale della legislatura.

Sono parole che Renzi sta facendo arrivare insistentemente anche a Silvio Berlusconi, tramite gli sherpa e gli ufficiali di collegamento. L' ex sindaco di Firenze è convinto che il leader di Fi abbia la possibilità di sottrarsi all' abbraccio di Salvini solo scegliendo ora la strada del voto e assicurandosi, con il proporzionale, l' accesso al prossimo esecutivo. Tra un anno, dopo i voti in Francia e in Germania, tutto potrebbe essere diverso e irrimediabilmente compromesso, dice Avvenire.