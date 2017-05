Primarie Pd, 'ballano' 150mila voti

Baraldi

A due giorni dalle primarie PD votanti e risultati dei candidati non sono ancora chiari, agli annunci di Renzi e dei vari esponenti dem non è seguita nessuna comunicazione ufficiale ma le voci secondo cui Renzi potrebbe essere finito sotto l'asticella psicologica del 70% intanto si moltiplicano; varie fonti affermano anche che Orlando abbia superato abbondantemente il 20% e che potrebbe quindi avere più spazio all'interno della futura segreteria. Tra seggi chiusi, denunce di irregolarità e tesseramenti sospetti le polemiche sul voto dem non sembrano ancora placarsi.