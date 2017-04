Primarie Pd, in Rai Renzi ha già vinto. Sai che novità...

Baraldi

Le primarie saranno pure finite ma certamente non finiranno le polemiche perché a quanto apprende Affaritaliani sono sconvolgenti i dati delle presenze televisive in Rai tra i tre contendenti Pd: Renzi, Orlando ed Emiliano. Infatti da atti ufficiali in nostro possesso risulta che Renzi nelle tre reti Rai è passato per ben 241 minuti, Orlando per 196 ed Emiliano per 180. Inutile dire che sul primo canale, la rete ammiraglia e che fa più ascolti, Matteo ha stracciato tutti (per un totale di 144 minuti contro 50 e 52 degli sfidanti). Così è, se vi pare. I dati riguardano il tempo in voce dei tre candidati dal 19 febbraio (data di chiusura delle liste) allo scorso 18 aprile.