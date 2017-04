Primarie Pd: Renzi vince per presenze in Rai

A due giorni dalle primarie del Pd, in

commissione di vigilanza Rai vegono resi noti i dati sulle presenze

dei tre candidati sulle reti Rai dal 19 febbraio al 18 aprile. Dai

dati emerge che Matteo Renzi fa il pieno con 241,52 minuti, seguito

da Andrea Orlando con 196,9 minuti e Michele Emiliano con 180,22

minuti, scrive l'Agi.

L’ex segretario primeggia su Rai 1 che gli ha concesso 144,17

minuti della sua programmazione, mentre ha dedicato agli altri

contendenti circa 50 minuti a testa. La situazione si ribalta su Rai

3 dove in testa troviamo Andrea Orlando con 127,26 minuti, seguito da

Emiliano con 121,3 minuti e in coda Matteo Renzi con 82 minuti.

Spazi ristretti per tutti invece su Rai 2, dove complessivamente

ai tre candidati alla segreteria del Partito democratico sono stati

dedicati 39 minuti di programmazione, mentre su Rai 1 si registrano

247,18 minuti e su Rai 3, 331,23 minuti.