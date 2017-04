Primarie Pd, Renzi: vincere non basta. Serve il 60% per andare al voto

Questa volta vincere non basta e Matteo Renzi lo sa bene; una riconferma al di sotto della soglia del 60% per l'ex Presidente del Consiglio sarebbe una vittoria di Pirro che, nei mesi futuri, potrebbe trasformarsi in rotta.

A far paura, oltre ad Orlando, è l'ombra di Franceschini e delle varie minoranze interne che potrebbero poi tenere in scacco il segretario Dem. La vigilia di un voto che potrebbe cambiare il Pd ed influire sugli sviluppi della politica italiana inizia ad essere tesa. Il 'sentiment' di queste ultime ore dalle parti del Nazareno è che Matteo potrebbe superare l'asticella. Vince ma non stravince.