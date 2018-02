Province: dovevano scomparire invece arriva la tassa per finanziarle

Una tassa per le Province. Come slogan non è una bomba. E infatti nessuno l' ha sentito in questa campagna elettorale, in cui di tasse si parla ma solo per promettere di tagliarle. Eppure la tassa per le Province è una delle pochissime cose che mette d' accordo tutti i partiti, scrive il corriere della sera. Nero su bianco in un atto parlamentare approvato all' unanimità. Ma senza dirlo troppo in giro.

Il 18 gennaio - a Camere sciolte ma ancora al lavoro sull' ordinaria amministrazione - si è riunita la Commissione sul federalismo fiscale.

Con il via libera dei parlamentari di tutti i gruppi, è stata approvata la relazione semestrale, oltre 100 pagine piene di spunti anche interessanti.

Compreso quello sulle Province, pagina 23: «Al di là dell' emergenza (...) si pone una questione più generale: quale possa essere la fonte di finanziamento stabile e definitiva, oltre che sufficientemente omogenea sul territorio, per il sistema delle Province».