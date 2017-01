"Quanto prende tuo fratello?" Ecco la chat tra Raggi e Marra!

Per avere informazioni sullo stipendio e sulle norme che regolavano la posizione lavorativa di Renato Marra, il sindaco di Roma Virginia Raggi si rivolgeva al fratello Raffaele, allora capo del Personale e ora in carcere con l' accusa di corruzione (per vicende estranee alla giunta), scrive il Fatto. È questo uno dei messaggi della chat "Quattro amici al bar" - il gruppo Telegram costituito dalla sindaca Raggi con tre suoi fedelissimi - sul quale si stanno concentrando gli investigatori: potrebbe essere importante per capire quanto peso ha avuto Raffaele Marra nell' incarico (poi annullato) di capo dipartimento Turismo del Comune conferito al fratello Renato. E c'è un messaggio nella chat che ha fatto sorgere dei sospetti: quello in cui la Raggi chiede cosa dicono le norme quando un dipendente del Comune cambia fascia professionale: il caso che innesca la "curiosità" della sindaca è quello di Renato Marra, da anni graduato della Polizia municipale, che aveva fatto domanda per diventare comandante dei vigili (fascia 5). A rispondere, continua il Fatto, è il fratello Raffaele, che invia alla sindaca le foto dei riferimenti normativi. Lì la Raggi si informa pure del livello retributivo. Identica la risposta di Marra: è stabilito per legge.