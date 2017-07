Quel gran bluff di Macron: i politici sono tutti uguali. Anche in Francia

Emmanuel Macron continua a voler andare veloce. Anche nel calo di popolarità. A due mesi e mezzo dell' elezione del più giovane presidente della Quinta Repubblica, lo stato di grazia sembra finito, o almeno sospeso, scrive il Messagero. Secondo un sondaggio Ifop pubblicato ieri dal Journal du Dimanche, Macron perde dieci punti di gradimento in trenta giorni. Solo Jacques Chirac era riuscito a fare peggio, nel 1995. I francesi che vogliono credere nella rivoluzione en marche restano comunque maggioritari: il 54 per cento si dice soddisfatto o molto soddisfatto della nuova presidenza, ma la caduta è brutale e potrebbe annunciare un autunno ancora più difficile del previsto.



Per i politologi non si tratta solo di balzi d' umore dell' opinione pubblica, ma di un ritorno sulla terra in picchiata per un presidente che non ha esitato a auto-definirsi un presidente-Giove, per ridare lustro, dignità, quasi divinità alla massima funzione. Giove è costretto però a scendere dall' Olimpo. Riforme fiscali confuse, tagli annunciati per statali e pensionati, una propensione all' autoritarismo confermata dal braccio di ferro con il capo di stato maggiore degli eserciti costretto a dimettersi, il sospetto che lo stile radicalmente nuovo possa essere in parte un prodotto di marketing, hanno intaccato l' immagine di un presidente baldanzoso e coraggioso capace di rivoluzionare la Francia.