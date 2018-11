Quirinale: ecco l'incubo più grande di Mattarella. Il Retroscena

La preoccupazione che il Paese acceleri il passo verso il default non è del tutto esclusa, scrive il Giornale. Un timore che tanto a destra con Gianni Letta, tanto a sinistra con Dario Franceschini, due figure ritenute vicine e fidate per il Capo dello Stato.

Il Quirinale porta avanti un impegno costante di unità del Paese, non può permettersi di rompere con nessuno, tantomeno con il mondo industriale del Nord-est, terrorizzato dalle continue oscillazioni dello spread. L'attenzione su questa Manovra quindi è altissima, con la speranza che qualche risultato visibile dall'Europa arrivi. Altrimenti Mattarella si troverebbe nell'imbarazzo di procedere a un passaggio successivo: dove firmare un bilancio in esercizio provvisorio, con una manovra rovinosa per il Paese.