Raggi alla resa dei conti; spunta la fronda

Si stringono attorno alla deputata romana Roberta Lombardi i parlamentari M5S. E come spesso accade si esprimono per antitesi: elogi a una per smarcarsi dall'altra. La prima è Lombardi, l' altra è Raggi, scrive il Messaggero. C' è chi lo fa pubblicamente, chi con una telefonata, chi con il profilo da privato cittadino perché non si sa mai che anche una pacca sulla spalla virtuale, di questi tempi, se non concordata, può pesare. Si va da Carlo Sibilia a Nicola Morra, da Carla Ruocco: «Roberta, dieci anni di grinta» a Ignazio Corrao, da Michele Dell' Orco: «Roberta? Una che ha fatto un percorso e che ci ha visto lungo su Marra prima di tutti» fino a Massimo Baroni che era con Lombardi all' hotel Forum da Beppe Grillo il giorno dell' arresto di Raffaele Marra.