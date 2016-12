Raggi, avviso di garanzia in arrivo insieme alla Befana

Sembra ormai certo, scrive il Giornale, che la sindaca romana riceverà dopo Capodanno un avviso di garanzia e forse già il 9 gennaio potrebbe essere convocata dai pm. Che succederà, allora? Se mi chiameranno, noi siamo pronti, assicura la Raggi. Anche perché gli inquirenti avrebbero pure il sospetto che qualcuno, tramite Marra, l' abbia avvisata di cimici piazzate negli uffici. Si spiegherebbe così il suo curioso incontro con Romeo sui tetti del Campidoglio, colto in una foto a settembre, mentre impazzavano le polemiche sull' allora assessore all' Ambiente Paola Muraro, dimessasi per l' inchiesta su reati ambientali e i suoi legami con personaggi di Mafia capitale.