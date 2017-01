Raggi, i legali pensano già al patteggiamento

Nella foto la sindaca di Roma Virginia Raggi in una posa sbarazzina

Avvocati già al lavoro per calcolare l' entità di una eventuale condanna della Raggi, i riflessi della legge Severino che dopo il primo grado sospende gli amministratori per 18 mesi e mettere a punto il piano «per tenere in piedi la baracca».

Perciò, scrive Repubblica, la sindaca potrebbe autosospendersi dall' incarico per impedimento temporaneo; chiedere il patteggiamento per ottenere uno sconto di pena; far governare al suo posto un vicesindaco, che però dovrà essere del Movimento, sostituendo l' attuale Luca Bergamo con uno dei consiglieri eletti, De Vito o Ferrara.