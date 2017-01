Raggi indagata, processo per direttissima?

Ipotesi di reato: abuso d'ufficio, per aver promosso il fratello di Raffaele Marra a capo del dipartimento del Turismo. In pieno conflitto di interessi, come ha già sostenuto l’Anca di Raffaele Cantone. Il rischio, per il M5S, è che il processo alla Raggi inizi per direttissima, come confermano fonti vicini al dossier all’Espresso, e che la richiesta di rinvio a giudizio venga firmata dai pm in tempi record, già a marzo. Il nuovo codice di Grillo prevede che un amministratore grillino debba dimettersi solo in caso di condanna in primo grado. Eppure, continua L'Espresso, avere la sindaca di Roma in udienza a processo gomito a gomito con Raffaele Marra (probabile, infatti, che il dirigente sia indagato per lo stesso motivo) per il Movimento sarà devastante, da un punto di vista politico e mediatico. Soprattutto se le elezioni politiche dovessero tenersi entro l’estate.