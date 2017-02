Raggi, la Muraro fa 'outing'; ma se ne accorge soltanto ora?

Cinque mesi vissuti in Campidoglio l'hanno convinta che la giunta di Virginia Raggi "ha perso di vista il bene della citta' e lavora per altri obiettivi"; che oggi la prima amministrazione pentastellata della Capitale "non e' coerente" con il programma Cinquestelle. Ad affermarlo, in un'intervista sul quotidiano Il Messaggero, e' l'ex assessore della giunta capitolina Paola Muraro, schiacciata da quella che non fatica a raccontare come una spietata "guerra tra bande". Muraro sottolinea che ad agire non e' il sindaco ma un "gruppetto di fedelissimi" o gli stessi "vertici del M5S".