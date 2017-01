Raggi vs Lombardi: da lei non accetto lezioni di moralità

«Lei è proprio l’ultima dalla quale accetto lezioni di moralità. Da quella poco di buono che ha fatto passare la baby sitter come assistente parlamentare, facendola pagare con i soldi dei cittadini. Lei di certo non si può permettere di giudicare me». Così, stando a quanto riporta Repubblica, Virginia Raggi parlava della sua compagna di partito e acerrima nemica Roberta Lombardi nella chat “Quattro amici al bar”, ora agli atti della procura per l’inchiesta sulle nomine che vede la sindaca di Roma indagata per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico per l’incarico di capo della direzione turismo a Renato Marra, fratello del suo fedelissimo.

Non hanno intenzione di scaricare Virginia Raggi, i vertici dei 5 stelle. Non finché sarà umanamente possibile difenderla. Tenere il punto su Roma e dare la colpa di tutto alla stampa («gossip», dice Luigi Di Maio) è una strategia concordata tra Beppe Grillo e Davide Casaleggio, continua Repubblica. L’unica considerata in grado di traghettare il Movimento verso il successo alle prossime politiche.Così, anche nell’ipotesi di un rinvio a giudizio, il garante potrebbe scegliere di non far scattare alcuna sanzione («automatica - ricorda chi ha parlato col capo - solo nel caso d condanna in primo grado».).