Rai, alla Lega non piace la Rete Due grillina: arriva il programma sull'Islam

"Sto lavorando con la commissione di Vigilanza per avere una rubrica anche sulla religione musulmana - ha dichiarato il nuovo direttore di Raidue Carlo Freccero- come c'è anche per quella ebraica e protestante". Una proposta che ha fatto trovato in disaccordo i leghisti, che attraverso il capogruppo in commissione, Paolo Tiramani, hanno negato di aver mai sentito parlare di quel progetto: "Smentisco questa notizia priva di fondamento - ha detto il leghista - L'azienda ha questioni più serie di cui occuparsi: è chiamata ad affrontare un profondo rinnovamento che si attende da anni e che richiede l'impegno di tutti".