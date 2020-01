Rai alla resa dei conti, bomba di Dagospia. Lunedì incontro Salini-Gualtieri

Tanto tuonò che piovve: a quanto apprende Dagospia Fabrizio Salini incontrerà lunedì prossimo il ministro dell’economia Gualtieri (a risultati elettorali ancora caldi). Ancora non è dato sapere l’orario ma la cosa ci è stata appena confermata dal settimo piano di viale Mazzini, così come le medesime fonti vicine all’AD lasciano trapelare che sia stato lo stesso Salini a chiedere l’incontro per fare il punto sulla situazione. Da tenere a mente poi che il 30 gennaio ci sarà il prossimo Cda Rai. Vuoi vedere che stavolta arriveranno le nomine dei Tg?