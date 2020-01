Rai alle grandi manovre. E' scattato il toto direttori per i Tg: tutti i nomi

In Rai è il momento delle grandi manovre. L'ad Salini è alle prese con il cda di viale Mazzini con le nuove nomine. Lo scrive Italia Oggi. È già scattato il toto-direttori con la Paterniti al Tg1, Mario Orfeo al Tg3 e Gennaro Sangiuliano sempre saldissimo al Tg2. E l' attuale direttore del Tg1 Carboni? Per lui già si parla della direzione di Rainews al posto di Antonio Di Bella (apprezzato trasversalmente per il suo equilibrio) che andrebbe a occupare la superdirezione dedicata agli approfondimenti.

Da notare anche il giubilo degli interni a Rai Tre: scampato il «pericolo» di un monocolore 5 Stelle è stata accolta con soddisfazione la nomina di Silvia Calandrelli alla direzione di rete. Ma altre indiscrezioni parlano di un ritorno di Gad Lerner in pista: per lui sarebbe pronta una striscia preserale su Rai Tre in vista del 25 aprile. Titolo: Partigiani.