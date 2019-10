Rai: avvertite Salini che la pazienza del PD sta per finire. Il retroscena

Mentre oggi ci sarà un Cda straordinario a viale Mazzini dedicato agli ascolti di Reti e TG dalle parti del PD non si nasconde una certa irritazione per come i vertici RAI stanno trattando il primo partito della maggioranza di governo (secondo gli ultimissimi sondaggi, compreso quello reso noto stamattina da Agorà su Raitre, il Pd supera addirittura i 5Stelle).

Al Nazareno sono ormai arrivati al limite. "O Salini fa e realizza dei segnali di cambiamento e di apertura, oppure si aprirà un caso politico. È una Rai in mano solo a 5Stelle (che al Tg1 la fanno da padroni) e Lega con una spruzzata di renziani. Il PD non esiste, nelle reti e nei TG. Questo non è pluralismo. Speriamo che Salini se ne renda conto: lo abbiamo aspettato, oltre si passa alla presa in giro per il Pd che attualmente è il partito più forte della coalizione di governo". Insomma, cosa farà ora Salini?