Rai, Campo dall'Orto ottiene tempo: Renzi non vuole rottamarlo subito

Eppur si muove..o forse no; in Rai a quanto si apprende il walzer di poltrone è rinviato, da una parte Matteo Renzi e Silvio Berlusconi non riescono a trovare un accordo su un nome condiviso, dall'altra Renzi, riconfermato alla segreteria dem, preferirebbe rimandare di qualche mese la nomina del nuovo Direttore Generale della Rai per non segnare subito con epurazioni e rottamazioni varie il suo ritorno in politica (l'aveva mai lasciata?). Insomma, tra accordi saltati e interessi di parte Campo Dall'Orso può stare sereno, per quanto ancora però non si sa.