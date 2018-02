RAI, Carlo Conti lascia Radio 2

Carlo Conti, Sanremo 2017

È la radio della Rai che ha perso di più. Parliamo di Radio 2 che, secondo i dati annuali pubblicati da Ter (Tavolo editori radio), nelle rilevazioni che vanno dal 4 maggio al 18 dicembre 2017, rispetto al 2016 ha registrato un calo di 275 mila ascoltatori nel giorno medio (- 9,3%, per un totale di 2.693.000 contatti), mentre nel quarto d' ora medio (dato molto importante per gli investitori pubblicitari) l' arretramento è di 45 mila ascoltatori, scrive il Fatto.



Anche per Radio 1 e Radio 3 non c' è da stare allegri: il primo canale registra un calo di 189 mila ascoltatori nel giorno medio (- 4,6%, per un totale di 3.938.000 contatti) e di 12 mila nel quarto d' ora; Radio 3 perde invece 40 mila ascoltatori durante il giorno (-2,8%, per un totale di 1.396.000 contatti) e 2 mila nel quarto d' ora.

Carlo Conti, scrive il Fatto, non occupa più la carica di direttore artistico da da metà dicembre: il suo contratto era in scadenza e ambo le parti - Conti e l' azienda - hanno deciso di non rinnovarlo.