Rai, Cartabianca: cancellata la striscia quotidiana. Persa la sfida con Floris

Cancellata la striscia quotidiana, Cartabianca continuerà ad andare in onda fino a giugno solo il martedì sera. Ed ora è fortemente a rischio anche la riconferma del programma nella prossima stagione nella prima serata del martedì. A rendere ancora più precario il futuro di Cartabianca, dicono fonti bene informate in Rai, anche la scelta nell’ultima puntata di rinunciare a uno dei tre break pubblicitari del programma. Anziché i soliti 12 minuti di pubblicità, contro i 27 del programma concorrente di Giovanni Floris diMartedì su La7, Cartabianca ha provato a giocare il jolly mandando solo 7 minuti di pubblicità divisi in due blocchi. La mossa per tentare di aggiudicarsi la serata degli ascolti tra i talk però non ha funzionato e rischia di rivelarsi un boomerang.

Per il momento, intanto, niente ritorno della striscia quotidiana dal lunedì al venerdì dalle 18.25 alle 18.55, che sarebbe dovuta riprendere in questi giorni. Ma a forte rischio chiusura è anche il programma di prima serata. E il "raffreddamento" dei rapporti tra il direttore di rete Coletta e l’ex direttrice del Tg è più di un indizio.