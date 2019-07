Rai, che succede con Fiorello? Clamorose novità in arrivo

Mentre in Rai sembra andare tutto a gonfie vele sui palinsesti con l'approvazione nel Cda di ieri non tutto sembra andare per il verso giusto invece per quanto riguarda Fiorello, lo showman messinese che dovrebbe, nelle intenzioni dell"Ad Salini, essere il volto della Rai del cambiamento, la classica ciliegina sulla torta, scrive Dagospia.

Ma non tutto sembra filare liscio perché a quanto si apprende da fonti del settimo piano di viale Mazzini ci sarebbero dei ritardi per la firma del contratto (che Salini avrebbe già voluto mettere al sicuro per permettere al conduttore di preparare al meglio la nuova stagione).

Ma di cosa si tratta esattamente? Fonti interne a viale Mazzini spiegano che "c'è timore per eventuali futuri controlli da parte di Corte dei Conti e Anac. Bisogna capire fino a che punto la Rai si può spingere in avanti per quanto riguarda gli emolumenti contrattuali". In poche parole, non c'è accordo sulla parte economica ed essendo la Rai un'azienda pubblica bisogna procedere con estrema cautela.

Ma, continua Dagospia, anche da parte dello showman messinese ci sarebbe qualche perplessità, spiegano sempre fonti vicine al dossier, trattandosi del primo esperimento del genere in casa Rai: il timore è "che non ci siano garanzie adeguate affinché la novità funzioni". Nonostante tutto però in viale Mazzini restano fiduciosi di chiudere quanto prima l'accordo.