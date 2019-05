Rai, da Fabio Fazio stravince Di Maio: numeri pazzeschi a Che Tempo che fa

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quot-sono-rsquo-unico-politico-che-puo-vantarsi-non-essere-203954.htm

"Sono l’unico politico che può vantarsi di non essere andato ospite da Fazio" ha detto ieri sera il capitano leghista Matteo Salvini durante un comizio elettorale. Se poi questo sarà stato un bene o un male, si sarà rivelato una strategia vincente oppure no lo sapremo presto, lunedì mattina. Viceversa, scrive Dagospia, la parte politica maggiormente presente nella trasmissione del savonese si è rivelata, manco a dirlo, il Movimento 5Stelle con Luigi Di Maio in testa. Anche qui sapremo presto se questa è stata la mossa giusta da parte degli degli strateghi pentastellati, Augustarello (per gli amici) Rubei e Rocco Casalino in primis. Detto questo Dagospia è venuto in possesso delle presenze delle forze politiche e dei singoli leader nel programma "Che Tempo che fa" stilato dall'Osservatorio di Pavia. Luigi Di Maio e i 5Stelle la fanno da padrone assoluti. Ogni altro commento appare superfluo.