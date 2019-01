Rai Due all'assalto di Berlusconi: perchè contro di lui? Retroscena

Proprio nel bel mezzo della campagna elettorale per le elezioni europee di maggio, su Raidue riandrà in onda l'intervista a Marco Travaglio a Satyricon nel 2001, quando l'attuale direttore del Fatto quotidiano presentò il libro L'odore dei soldi, inchiesta sull'origine delle fortune di Berlusconi e i suoi presunti collegamenti con la mafia. Berlusconi non sarà di certo contento.