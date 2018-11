Rai, ecco chi è la giornalista più amata dai 5Stelle

Continuano le grandi manovre in casa gialloverde sul fronte Rai, dopo che i direttori dei tg sono stati ormai sistemati e nell’attesa che vengano invece sciolte le ultime riserve sui direttori di rete, una partita che si sta giocando in maniera intensa ma senza fretta da parte della Lega e dei Cinque Stelle. Una novità, però, in queste ore è emersa: un nome pesante, quello di Milena Gabanelli, pronta a tornare a sorpresa. A chiederlo, secondo quanto scrive Repubblica, sarebbero proprio i grillini.