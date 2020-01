Rai, ecco cosa chiede il Pd a Salini: retroscena clamoroso

Turbolenze in vista per i vertici Rai: e non si tratta soltanto del fatto che sui benefit dei dirigenti Rai alcuni consiglieri (tra i quali Laganà e Borioni) hanno scritto una lettera per sapere se e quali dirigenti apicali Rai godono di un benefit consistente nell'affitto di un appartamento a Roma con importo sostenuto dall'Azienda.

Le turbolenze, quelle vere, potrebbero presto arrivare dalla politica. Perchè azzerati totalmente i rapporti con Salini, dal Pd sono pronti a chiedere un ricambio generale di tutti i Tg. E anche delle Reti, come scrive Italia Oggi. «La Rai non va, è senza guida, vanno male gli ascolti e la pubblicità. E allora si cambi tutto. Salini ne sarà capace o subirà ancora i veti dei partiti?» spiegano dal Nazareno.

Nel frattempo oggi alcuni giornali (a viale Mazzini si dice che l'indiscrezione è partita direttamente dal settimo piano) parlano anche di possibili dimissioni di Salini in caso di stallo sulle nomine. «Le dimissioni si danno, non si annunciano. L'a.d. ha il potere di fare le nomine che vuole. Si vuole dimettere? È tutto surreale ed è evidente come il problema sia tutto suo. Basta con questi giochetti», aggiungono dal Nazareno. Ciononostante l'amministratore delegato sembra ottimista e a chi ha avuto modo di incontrarlo negli ultimi giorni ribadisce che stavolta le nomine si faranno.