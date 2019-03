Rai, ecco cosa vuole Salvini per l'ok al nuovo piano industriale

Oltre ai temi legati agli investimenti pubblici, al rilancio dei cantieri e autonomia all'autonomia regionale, pochi sanno che alla recente cena di Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si è parlato anche di Rai, rivela Dagospia. Il più loquace di tutti, tra una portata e l'altra è stato il Capitano leghista.

Salvini alla cena ha calato jolly: "Voglio le nomine in cambio del via libera al piano industriale" sarebbe questo secondo fonti bene informate il ragionamento fatto dal leader leghista al cospetto del Premier Conte e di Luigi di Maio. Il Capitano, continua Dagospia, vuole garanzie sulle nomine da fare, nomine che sarebbe meglio fare contestualmente all'approvazione del piano industriale e non dopo, come invece vorrebbe l'Ad della Rai.