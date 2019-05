Rai, finalmente le nomine. Tutti i nomi scelti da Salini

Marcello GIANNOTTI per la posizione di Direttore Comunicazione (attualmente ricopre il ruolo di Assistente dell’Amministratore Delegato per la Comunicazione);

Simona MARTORELLI per la posizione di Direttore Relazioni Internazionali (attualmente Vice Direttore della medesima Direzione);

Stefano LUPPI per la posizione di Direttore Relazioni Istituzionali (attualmente Vice Direttore della medesima Direzione);

Andrea MONTANARI per la posizione di Direttore Ufficio Studi (attualmente alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato);

Pietro GAFFURI per la posizione di Direttore Transformation Office (attualmente responsabile, nell’ambito del CFO, della struttura “Bilancio Sociale”);

Felice VENTURA per la posizione di Direttore Risorse Umane e Organizzazione (attualmente Direttore della Direzione Acquisti);

Monica CACCAVELLI per la posizione di Direttore Acquisti (attualmente responsabile, nell’ambito della Direzione Affari Legali e Societari, della struttura “Consulenza contrattuale”);

Alessandro ZUCCA per la posizione di Direttore Infrastrutture Immobiliari e Sedi Locali (attualmente Vice Direttore della Direzione Rai Sport);

Elena CAPPARELLI per la posizione di Direttore Area Digital (attualmente Vice Direttore della Direzione Rai Tre).

Dai piani alti di viale Mazzini, rivela l'informatissimo Dagospia, fanno sapere che "Salini ha fatto nomine basate sulla competenza. Non contro nessuno ma per il bene della Rai". Salini, che ora punterà tutto sul grande ritorno di Fiorello in Rai (ma non alle cifre riportate da alcuni quotidiani, cifre che non sarebbero apprezzate in casa 5 stelle) punterà anche nelle prossime settimane a risolvere amichevolmente la questione Fazio, dando una nuova collocazione a "Che tempo che fa" e riducendo i costi del programma per mamma Rai.