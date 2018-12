Rai, Foa e Salini puntano sulla Spending review mentre Fabio Fazio...

La nuova Rai gialloverde punterà molto sulla riduzione dei costi soprattutto per quanto riguarda il personale e gli incarichi esterni (a cominciare dai format). Da qui la decisione, che sembra ormai presa, del ritorno di Fabio Fazio a Raitre, magari in seconda serata spiega Dagospia in un informatissimo retroscena. Al suo posto su Raiuno è da mesi che si parla del possibile ritorno di Massimo Giletti.

Tra i "ritorni" eccellenti potrebbe esserci anche quello di Simona Ventura: c'è chi la vedrebbe bene a The Voice piuttosto che a Quelli che il calcio. Nel frattempo si sta studiando anche una striscia di informazione quotidiana da mandare in onda subito dopo il Tg1: c'è già la fila di potenziali conduttori per la striscia che già fu di Enzo Biagi. Piacerebbe anche a Milena Gabanelli, perfetta per la narrazione grillina.

Infine l'approvazione dei Piani editoriali: ottimo risultato per Gennaro Sangiuliano al Tg2 e per Giuseppina Paterniti al Tg3 mentre al di sotto delle attese Giuseppe Carboni al Tg1 (solo 88 "si" contro i 121 del predecessore) e Luca Mazzà al Giornale Radio (91 "si" e 64 "no" con 19 schede bianche).