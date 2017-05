Rai, Gabanelli val bene una Direzione

Sulla Rai lo stallo per la nomina del nuovo Direttore Generale potrebbe avere un colpo di scena; uno dei nomi quotati per il ruolo era ed è quello di Monica Maggioni che avrebbe si il benestare di Silvio Berlusconi ma non quello di Matteo Renzi: che fare allora? Dalle parti di Saxa Rubra si racconta che per sbloccare il tutto ed arrivare ad essere il numero uno di viale Mazzini la Maggioni potrebbe arrivare ad un 'compromesso' con l'ex Premier Pd: sul piatto dello scambio potrebbe quindi offrire il siluramento o comunque il depotenziamentobdi Milena Gababelli, in modo da non far finire nelle mani dell'inventrice di Report il web della Rai (proprio nel momento in cui Matteo Renzi si appresta a lanciare il suo portale Bob non vorrebbe certo trovarsi la super giornalista Gabanelli a gestire il mega portale della Rai. Tanto più che le importanti e lodevoli battaglie di Lady Report trovano sempre anche vasta eco anche sulla grande stampa cartacea).

Dunque, solo dopo questo atto di fedeltà il segretario dem potrebbe cedere e convergere sulla nomina della Maggioni: Campo Dall'Orto starà sereno?