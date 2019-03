Rai, grandi colpi in arrivo. Ritorna Massimo Giletti

La Rai cambia. Ieri l’AD Fabrizio Salini al convegno della nuova APA (ex Apt) ha confermato l’avvio deciso del processo di riforma del Piano Industriale che, dopo anni, adeguerà la Rai agli standard competitivi moderni. E, mentre a Viale Mazzini si è già scatenata la corsa alla candidatura per le nuove dieci direzioni di genere (scapitano anche la De Santis e Freccero), fonti riservatissime di viale Mazzini rivelano a Dagospia che l'AD ha deciso di far tornare a casa Massimo Giletti.

Nei prossimi giorni, a quanto è in grado di rivelare Dagospia, è atteso un incontro che dovrebbe riaprire le porte di Viale Mazzini all’ex conduttore di Raiuno. Da tempo le voci si rincorrevano ma ora Salini ha dato il via libera definitivo all’operazione per la trattativa.