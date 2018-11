Rai, ha vinto Matteo Salvini. Ecco perchè. Tutte le nomine in arrivo

A trionfare è stata la linea dettata dal Capitano leghista Matteo Salvini che pretendeva una drastica accelerata sulla partita delle nomine Rai. Secondo un'autorevole indiscezione di Dagospia, il prossimo martedì ci sarà il Consiglio di amministrazione in viale Mazzini che assegnerà le poltrone per i direttori di rete, sulla base di un accordo tra Lega e M5s.

Salvo colpi di scena, a guidare Raiuno ci sarà Teresa De Santis, per Raidue torna Carlo Freccero e per Raitre Stefano Coletta. Freccero, già nel Cda, svolgerà il suo ruolo a titolo gratuito, visto che la legge vieta a un pensionato di percepire uno stipendio in Rai.

Niente da fare quindi per uno dei candidati alle poltrone da dirigente Rai tra i più chiacchierati, cioè Casimiro Lieto. Già autore preferito di Elisa Isoardi, Lieto si è visto negare un posto ai vertici di viale Mazzini per la fermissima opposizione dell'Ad Fabrizio Salini.