Rai, i nuovi palinsesti: Cuccarini, Convertini, Muccitelli...tutti i nomi

Mentre ancora non c'è certezza sulla decisione che prenderà Marcello Foa in merito al doppio incarico Presidenza Rai e RaiCom (anche se fonti di primissimo piano di viale Mazzini ritengono a questo punto plausibile un passo indietro da parte del Presidente magari proprio a ridosso del Cda per togliere dall'imbarazzo lo stesso Amministratore delegato Fabrizio Salini; a quanto si apprende infatti alcuni componenti del Consiglio di amministrazione sarebbero anche pronti a metterne ai voti la decadenza) in Rai, rivela Dagospia, nasce la coppia sovranista dell'estate: a quanto Dagospia è in grado di rivelare saranno Lorella Cuccarini ed Angelo Mellone (che sta anche finendo di scrivere un libro) a condurre le quattro prime serate speciali di Linea Verde denominate Grand Tour e che andranno in onda su RaiUno il 9, 16, 23, e 30 Agosto.

Intanto, continua ancora Dagospia, si fanno sempre più insistenti i rumors di un possibile avvicendamento tra Fabrizio Ferragni e Antonio Di Bella alla guida di Rainews24 mentre fonti interne Rai spiegano senza mezzi termini che "Carlo Freccero vorrebbe rimanere a capo di Rai Due per un'altro anno ancora" e si stanno spulciando le carte per capire se tutto ciò è possibile.

Infine, udite udite, cambierà la coppia conduttrice di Linea Verde (inverno): sono in arrivo Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini.