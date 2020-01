Palazzi & potere

Lunedì, 13 gennaio 2020 - 12:36:00 Rai, il Pd dice no alle nomine: in Cda voterà contro Salini Rai, tra Pd e Salini ormai è scontro frontale. Il partito di Zingaretti dice no alle nomine e domani in Cda voterà contro Salini di Marco Antonellis

Il Pd, a quanto apprende Affaritaliani, con la sua consigliera Rita Borioni si preparano a votare contro ( al massimo ad astenersi) in cda contro le nomine appena varate dall'Ad Salini. "Sarà un voto contro Salini e contro la sua ostinazione a mantenere l'informazione in mano a Lega e 5Stelle, fanno sapere dal Nazareno" secondo il quale "al Tg1 e Tg3 c'è solo Di Maio, al Tg2 e sulle Testate regionali esiste solo Salvini e la Lega. E il responsabile di questo squilibrio è solo Salini. Senza nulla togliere a Coletta, Calandrelli e Giammaria, che sono ottimi nomi, noi siamo contro questo Ad che non riesce a garantire il pluralismo nell'informazione della Rai".