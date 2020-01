Rai, il Pd mette Salini sotto assedio: arriva la task force per i Tg

Mamma Rai sempre più nel mirino del Pd: pochi sanno, rivela in un informatissimo retroscena il Quotidiano del Sud, che dalle parti del Nazareno in questi ultimi giorni hanno addirittura approntato una task force per tenere costantemente monitorato tutto quello che trasmettono Tg1, Tg2 eTg3. Insomma, l'Ad della Rai Fabrizio Salini è avvertito. Il PD non è intenzionato a mollare l'osso, ovvero la direzione di un Tg nazionale: "Noi ora lo aspettiamo al varco" dicono dal Nazareno "e non molleremo fino a quando non ci sarà un riequilibrio dell'informazione RAI". Ed anche con il Tg1, come con Salini, i rapporti si sono interrotti: "L'ultima intervista con la rete ammiraglia l'abbiamo fatta 3 mesi fa. Evidentemente interessano di più Salvini e Di Maio, visti anche i minutaggi. Noi abbiamo iniziato l"anno con il Tg5 e poi abbiamo fatto il Tg2. Con il Tg1 i rapporti sono interrotti" spiegano i vertici dem che non hanno intenzione di mollare la presa sul Tg3 magari spostando la Paterniti al posto di Carboni con quest'ultimo a Rainews e Di Bella agli Approfondimenti.

Insomma, continua il Quotidiano del Sud, nessuno sconto alla RAI di Salini da parte della prima forza di governo (stando agli ultimissimi sondaggi i Dem supererebbero i 5Stelle di diversi punti). Anzi, la diffidenza del Pd è destinata ad aumentare sempre di più, soprattutto dopo i dati pubblicati dall'Agcom che vedono su trasmissioni e tg RAI uno strapotere di Salvini e Di Maio. Ecco quindi che dal Nazareno hanno preso le contromisure ed in questo scontro "senza frontiere" Salini-Pd non è escluso che possa andarci di mezzo anche la Sanremo del conduttore Amadeus (che ha come manager Lucio Presta, grande amico di Matteo Renzi). Non sono infatti passati inosservati gli attacchi delle deputate Pd alle frasi definite "sessiste" di Amadeus sulla fidanzata di Valentino Rossi. Quindi occhi puntati sulla kermesse sanremese. E chissà che succederà nei prossimi giorni. Scommettiamo che lo scontro RAI-Pd si sposterà all'Ariston?