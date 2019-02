Rai, in arrivo i nuovi Vicedirettori a Rai 1. Mentre a Rai 2 e Rai 3...i nomi

Novità in arrivo, scrive Dagospia in un dettagliatissimo retroscena. Molte le novità, soprattutto per quanto riguarda i Vicedirettori di RaiUno: in arrivo Franco Argenziano e Maria Teresa Fiore, confermati Claudio Fasulo e Paola Sciommeri, in bilico Rosanna Pastore (al suo posto potrebbe andare Duilio Gianmaria).

Per quanto riguarda Rai Due, Carlo Freccero almeno per il momento, non vuole cambiamenti tra i suoi vice mentre la squadra di Stefano Coletta a Rai Tre dovrebbe essere confermata interamente (salvo un contratto che scadrà a breve).