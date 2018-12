Rai, in dirittura d'arrivo le nomine dei Vicedirettori e i Piani Editoriali

Le nomine dei Vicedirettori arriveranno a breve, spiega in un dettagliatissimo retroscena Dagospia, ovvero non oltre metà dicembre. Questo è l'ordine di scuderia che è stato impartito ai Direttori di Tg per la presentazione dei piani editoriali. Insomma prima delle ferie natalizie la nuova Rai gialloverde dovrà essere chiusa e impacchettata.

"Finalmente, spiegano ambienti di governo, potremo vedere la rivoluzione gialloverde anche in Rai". Adesso, fanno notare le medesime fonti, comincia la sfida vera, sfida che nelle intenzioni di Cinquestelle e Leghisti si spingerà con forza anche sul terreno dell'online. Salini, a quanto si apprende, ha già iniziato lo screening di nomi e profili che dovranno accompagnare lo sviluppo di mamma Rai sul web.

La "mission" è quella di creare una piattaforma unica integrando Rainews 24 e Raiplay, creare cioè una vera e propria Raiflix per farsi valere sul mercato digital.

Altro grande obiettivo strategico che la RAI gialloverde metterà in campo con l'inizio del nuovo anno sarà quello di un canale che racconterà l'Italia nel mondo, un canale h24 targato Rai interamente in lingua inglese. A chiederlo a gran voce sono gli stessi vertici dei partiti gialloverdi Salvini e Di Maio.