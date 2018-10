Rai, la verità sul ritorno di Floris

Tg1, rumors su Giovanni Floris. Dopo settimane di tira e molla fra Gennaro Sangiuliano, Alberto Matano e Franco Di Mare la mossa risolutiva che mette d’accordo grillini e leghisti potrebbe essere quella dell'ancor giovane conduttore di Dimartedì. Al settimo piano di Viale Mazzini se ne parla. Certo, si fa notare, non c'è nulla di deciso ne ci sono trattative in corso; diciamo per ora che sono ipotesi allo studio. D'altra parte Floris può contare sull'ottimo rapporto con il nuovo Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini (i due erano insieme a La7) ed è molto stimato oltretevere (da sempre in ottimi rapporti con Paolo Ruffini, da poco nominato dal Papa prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede).

In Rai Floris tornerebbe da Direttore del Tg1 ma anche da conduttore. Il minore livello retributivo come Direttore del Tg1, rispetto agli emolumenti assicuratigli da La7 sarebbe compensato con l’extra retribuzione prevista per il programma che Floris condurrebbe settimanalmente su Rai1 (piuttosto che la "striscia" serale che fu già di Enzo Biagi).

Più in generale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono persuasi di dover accelerare quanto prima la partita delle nomine Rai. Una Rai amica è indispensabile ora che i dioscuri dovranno affrontare le due grandi partite della vita: l'approvazione della manovra economica in Parlamento e subito dopo la campagna elettorale per le europee.