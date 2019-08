RAI: LAGANA', "REGIA MEZZ'ORA IN PIU' AFFIDATA ANCORA A MARCOTULLI"

"Alla fine la regia del programma 'Mezz'ora in più', che tanta indignazione ha suscitato, sarà affidata ancora a David Marcotulli, il regista Rai che ha contribuito a far crescere dal punto di vista dell'immagine l'approfondimento politico domenicale di Rai3". Lo afferma in una nota il consigliere d'amministrazione di Viale Mazzini, Riccardo Laganà. "Questa scelta, supportata fermamente dal sottoscritto, dal direttore del Cptv di Roma, da alcuni sindacati e dall'associazione Rai Bene Comune dimostra come l'azienda, se unita e libera di agire, può concretamente valorizzare le risorse interne innescando il percorso virtuoso del merito, offrendo la possibilità di crescere a tutte le figure professionali presenti in azienda". Per 'Mezz'ora in più' la sua conduttrice, Lucia Annunziata, aveva chiesto che il regista fosse Alessandro Renna, un esterno che però, secondo quanto scritto dalla stessa Annunziata in una lettera ai vertici di Viale Mazzini, è "nato e cresciuto in Rai dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera". La scelta di Marcotulli, che ha diretto per sette anni la trasmissione, taglia la testa al toro. "Rimane da risolvere lo stesso problema nel programma 'Porta a Porta' e 'Frontiere' (di Franco Di Mare, ndr). Auspico - prosegue Laganà - che Bruno Vespa, insieme ad altri conduttori, nonché la direzione di Rai1, si adeguino alla sacrosanta circolare dell'ad Salini senza troppe scuse o bislacche richieste di deroghe". "Detto questo nessuno chiude le porte ai collaboratori esterni, semplicemente si devono prima occupare tutte le risorse Rai poi si può guardare fuori. Regola semplice e di buon senso, quel buon senso che spesso ho il dubbio che venga sacrificato nel nome di qualche interesse privato", conclude il consigliere d'amministrazione.